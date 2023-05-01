الزير: مؤتمر فلسطينيو أوروبا يتبنّى المنظمة ممثلا على مبدأ "إصلاحها"

أكّد د. ماجد الزير الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني، أن "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" يتبنى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على مبدأ إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية، تبعا لتفاهمات الإجماع الوطني.

وقال الزير لـ"الرسالة نت" إن المنظمة يجب إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية تعتمد الانتخابات بالداخل والخارج حيثما أمكن، كمبدأ رئيسي لفرز مجلس وطني وقيادة وطنية جديدة، تخرج من رحم الشعب الفلسطيني، وتعبر عن الإرادة الجماعية لشعبنا.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني من يجب إن يقول كلمته في بناء المنظمة، ولا أحد يعارض هذا المبدأ الذي يتبنى الإنجاز الوطني لشعبنا ممثلا بمنظمة التحرير على أسس تضم الجميع، وتمثل الكل الوطني بشكل حقيقي ومنطقي وعملي.

واستغرب هجوم حركة فتح والسلطة الفلسطينية على المؤتمر، لافتا إلى أن رئيس السلطة محمود عباس كان قد تحدث في كلمة رئيسية للمؤتمر عام 2006م.

وبيّن الزير أنّ المؤتمر في نسخته العشرين، شهد مشاركات واسعة لسفراء وقيادات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، خلال نسخه السابقة.

وشددّ على أن مبدأ المؤتمر يعتمد حق العودة، كونه حق راسخ، وسيظل قائما لحين تحقيق العودة.

وبيّن أن منصة المؤتمر تضم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والبرلماني والدبلوماسي.

وتهاجم قيادة السلطة والفريق المتنفذ فيها، المقرر عقده بمدينة مالمو في السويد 27 من مايو (أيار) المقبل، في نسخته العشرين، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، تحت شعار " 75 عاماً وإنّا لعائدون".

ويترافق هجوم حركة فتح وقيادة السلطة للمؤتمر، مع هجوم مماثل تشنه دولة الاحتلال، وتحرض عليه، ودعت بضرورة وقفه وعدم انعقاده.

وحظي هجوم فتح على المؤتمر بإدانة وطنية عارمة، في ظل رفض فصائلي مشدد للغة التخوين التي تمارسها حركة فتح وبعض اتباعها.