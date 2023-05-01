(ليفين) يتهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد (تعديلات القضاء)

اتهم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحراك والمظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية في "إسرائيل".

وقال "ليفين" في فيديو نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن أحد أهم أسباب الإخفاق في تمرير التعديل القضائي حتى اللحظة، هو دعم الإدارة الأمريكية للمعارضين لتلك التعديلات.

وأضاف "لا شك في أننا في وضعية دونية لا يمكن استيعابها، فالمعارضون يحتجزون المحكمة، والمستشارة القضائية للحكومة، جميع المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية، إضافة لذلك تعاون معهم الإدارة الأمريكية".

وأوضح أنه لا يعتقد بوجود جهة معينة تقف وراء الاحتجاجات المعارضة للتعديلات، إلا أنهم يمتلكون أدوات قوية ولديهم مبالغ خيالية، إضافة إلى سيطرتهم المطلقة على الصحافة (صحيفة يديعوت احرونوت، واللا، صحيفة يسرائيل هيوم)، وفق زعمه.

ولفت إلى أن المعارضة لم توافق على أي جزء من الإصلاح القضائي خلال المفاوضات السابقة، مضيفًا "لكن من الأفضل محاولة استنفاد هذه الخطوة، فهذا سيكون أفضل للجميع".

ووجه "ليفين" اتهامًا آخرًا لأعضاء كنيست من حزب الليكود، بإفشال المصادقة على قوانين القضاء بسبب معارضتهم لها، مؤكدًا إلى ضرورة توحد أعضاء الحزب والائتلاف الحكومي.