فتح الانتفاضة: هجوم السلطة على (فلسطينيي أوروبا) تآمر فاضح على شعبنا

أكدّ ياسر المصري عضو اللجنة المركزية في حركة فتح/الانتفاضة، أنّ الحراك الوطني الحقيقي لا تمثله السلطة ولا يمكن أن تكون ممثلة له، وهي التي تتساوق مع الاحتلال أمنيا ووجوديا.

وهاجمت السلطة مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) في نسخته العشرين، المقرر انعقاده مدينة مالمو في السويد 27 من مايو (أيار) المقبل، في وقت يتواجد فيه سفير الاحتلال في إسبانيا لإفشال المؤتمر والتحريض على انعقاده.

وقال المصري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن ّتشكيك السلطة بأي تجمع وطني وهجوم قيادتها على مؤتمر فلسطينيي أوروبا، تعبير فاضح عن تآمرها على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هجوم السلطة على المؤتمر، يعبر عن مخطط تقوده السلطة؛ لتصفية أي تحرك فلسطيني جاد وحقيقي، وهي محاولات بائسة سترتد عليها.

وذكر المصري أن السلطة الفلسطينية دائما تعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "كفاكم دجلا وكذبا وافتراء، وأي نشاط يحيي القضية الفلسطينية ويعيد الحياة لها نحن معه قلبا وقالبا".

وشددّ على أن السلطة وضعت نفسها في سلّة العداء ضد شعبنا الفلسطيني، وتتخندق عبر رموزها في جانب الاحتلال ضد القضية الفلسطينية.