هجوم سيبراني يستهدف مواقع إلكترونية (إسرائيلية) هامة

قالت مصادر عبرية إن هجوم سايبر شنته مجموعة الهاكرز (أنونيموس سودان) ضد موقعي الحكومة (الإسرائيلية) وموقع مصلحة السجون المتفرع عنه.

ويُشار إلى أن (أنونيموس سودان) شنت بالأمس هجمات سيبرانية ضد موقعي مينائي حيفا ويافا، وتسببت بتعطلهما.

وجاء هذا الهجوم ضد مواقع الموانئ (الإسرائيلية) بعد ساعات من شن هجوم سيبراني ضد إذاعة الجيش (الإسرائيلي) بحسب القناة 14 العبرية، حيث اعتقدت الإذاعة في البداية أن خللًا أصاب موقعها ليتضح فيما بعد أنه هجوم سيبراني.

كما ذكرت مصادر (إسرائيلية) أول أمس الأحد أن هجومًا سيبرانيًا عطل مواقع شركة تشيك بوينت (الإسرائيلية) المختصة ببرمجيات الحماية.

ويُشار إلى مواقع وسائل إعلام (إسرائيلية) وموانئ ومؤسسات رسمية وخاصة تعطلت خلال الأشهر الأخيرة بسبب هجمات سيبرانية تشنها مجموعات (هاكرز) مختلفة ضد أهداف (إسرائيلية).

والأسبوع الماضي، قال موقع i24 إن مجموعة قرصنة استهدفت 15 موقعًا (إسرائيليًا) حساسًا عبر هجوم سيبراني وذلك بعد ساعات من استهداف مواقع تتبع لجهاز الموساد (الإسرائيلي) ولمؤسسة (التأمين الوطني).

وذكر الموقع، أن مجموعة تطلق على نفسها (أنونيموس سودان)، شنت هجوم سيبرانيًا بعد تهديد أطلقته إثر استهدافها موقعي الموساد، ومؤسسة التأمين الوطني.

وقالت صحيفة (معاريف) العبرية إن المواقع الإلكترونية المستهدفة، هي مواقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت (سيلكوم) و(بارتنر) وجامعة تل أبيب وصحيفة (جيروزاليم بوست)، وموقع شركة المياه (ميكوروت).

وأفادت مجموعة (أنونيموس سودان) بأنها عطّلت الدخول لمواقع هيئة البث (الإسرائيلية) كان، وشركة المواصلات العامة (إيغد) وبنك (ديسكونت).

ويدور الحديث عن طبيعة الهجوم، بأنه هجوم يتسبب في حجب الخدمة وبطء تقديم الخدمات من خلال هذه المواقع وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت (أنونيموس سودان) إلى أن الهجوم يأتي ردًا على الجرائم (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين، وذلك عشية احتفال (إسرائيل) بذكرى ما يسمى (يوم الاستقلال).

الجرمق الإخباري