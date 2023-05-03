الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس: العدوان الصهيوني على غزة لن يمنعنا من الدفاع عن شعبنا ورموزه

غزة- الرسالة نت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "إن العدوان الهمجي على قطاع غزة سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة، وسنواصل الدفاع عن شعبنا بالرغم من جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن القصف الصهيوني على القطاع تصعيد جديد بعد جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير القائد خضر عدنان.

وبعث قاسم بالتحية إلى السواعد الرامية لمقاتلي كتائب القسام بتصدي سلاح الدفاع الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف غزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282412

كلمات مفتاحية

غزة حماس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر