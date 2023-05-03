الاحتلال يشرع بهدم منزل الأسير يونس هيلان شرق قلقيلية

شرع جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بهدم منزل الأسير يونس هيلان في قرية حجة، شرقي مدينة قلقيلة، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال دهم قرية حجة وحاصر منزل الأسير "هيلان" ومنع المواطنين من الوصول له؛ قبل أن تشرع جرافات (إسرائيلية) بهدم منزل عائلة الأسير.

وفي منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، اقتحم جيش الاحتلال قرية حجة ودهم منزل عائلة الشاب "هيلان"، وأجرى عملية مسح للمنزل وأخذ قياساته ورسم خرائط، ومنع عائلته من الاقتراب؛ تمهيدًا لهدمه.

ويتهم الاحتلال الأسير "هيلان" المعتقل لديه منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2022، بتنفيذ عملية طعن في بلدة الفندق شرقي قلقيلية؛ وأدت لمقتل أحد المستوطنين.

ويتبع الاحتلال منذ سنوات طويلة سياسة هدم أو إغلاق منازل منفذي العمليات الفدائية التي تسفر عن مقتل مستوطنين أو جنود (إسرائيليين)، وهو ما تصفه المؤسسات الحقوقية بأنه "عقاب جماعي".