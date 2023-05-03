الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت البطولية

فجرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت البطولية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، برفقة 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، قبل أن تفجر المنزل المكون من ثلاث طوابق وتبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع.

وارتقى الشهيد صوف (18 عاماً) بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن ودعس بطولية في سلفيت، أسفرت عن 3 قتلى وإصابات بعضها خطيرة.

واستمرت عملية الطعن والدهس لمدة 20 دقيقة دون أن يكون هناك جندي واحد، وفي النهاية لاحظ جندي مبتدئ المنفذ ولاحقه وأطلق عليه النار.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الشهداء، وسط صمت دولي وحقوقي عن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.