ما الذي أحدثه فشل القبة الحديدية في (إسرائيل)؟

أفادت مصادر عبرية أن الجيش (الإسرائيلي) سيحقق بفشل القبة الحديدية باعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أُطلقت من قطاع غزة عقب استشهاد الأسير خضر عدنان في السجون (الإسرائيلية).

وأضاف الموقع، "أعلن الجيش (الإسرائيلي) أنه يحقق فيما إذا كانت مواقع البناء تظهر في أنظمة القبة الحديدية على أنها مناطق غير مأهولة، وبالتالي لا تطلق صواريخ اعتراضية هناك".

وأفاد موقع (واينت) العبري أن القبة الحديدية اعترضت 67% من الصواريخ التي أطلقت أمس الثلاثاء من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف تنديدًا بإعدام الأسير خضر عدنان، معتبرًا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بقدرات القبة الحديدية في التصعيد الأخير.

وأشار الموقع إلى أن هناك انخفاض في معدل نجاح القبة الحديدية في التصعيد الأخير في الشمال، موضحًا أنه جرى إطلاق 34 صاروخًا من لبنان، كان من المفترض أن يعترض النظام 28 صاروخًا - ويسمح لستة أخرى بالانفجار في مناطق مفتوحة، لكن لم يتم اعتراض ثلاثة صواريخ.

وأضاف، "كان من المفترض أن تكون القبة الحديدية جاهزة لإطلاق النار من غزة اليوم - بسبب تحذير استخباراتي مسبق للجيش (الإسرائيلي)، فشل الاعتراض له تكلفة باهظة على شكل إصابات متوسطة وخفيفة لثلاثة عمال من الصين".

وأردف، "أتى القصف الصاروخي الذي أطلق من غزة اليوم بعد أن هاجم الجيش (الإسرائيلي) قطاع غزة بالدبابات، ردًا على إطلاق ثلاثة صواريخ في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وأطلقت هذه الصواريخ صباح اليوم عقب مقتل خضر عدنان".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بوقوع 12 إصابات عصر الثلاثاء جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، ومن بين الإصابات، إصابة وصفت بالخطيرة.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أنه جرى إجلاء 3 جرحى تتراوح إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة من موقع بناء في "سديروت".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الصواريخ التي أطلقت من القطاع سقط في ساحة منزل لـ(إسرائيلي)، فيما سقط صاروخ آخر في ورشة بناء.

وأفاد المتحدث باسم الجيش (الإسرائيلي) بأن 22 صاروخًا أُطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، القبة الحديدية اعترضت 4 منها فقط.

وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو للصورايخ لحظة إطلاقها باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تضرر مركبات (إسرائيليين) جرّاء سقوط صواريخ من قطاع غزة على "سديروت".

الجرمق الإخباري