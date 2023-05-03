مقتل شاب وإصابة آخر في إطلاق نار بقلنسوة

قُتل الشاب محمد هاشم ناطور في الثلاثينات من العمر وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأربعاء في مدينة قلنسوة، بأراضي العام 1948.

وفجر اليوم الأربعاء، قُتل الشاب ساهر عباس "النتفة" (25 عاما) أمام زوجته وطفلتهما، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 60 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهم أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

وتشهد البلدات الفلسطينية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن اجتثاث العنف والجريمة.