سلسلة تعيينات جديدة داخل قيادة جيش الاحتلال

صادق وزير جيش الاحتلال اليوم على سلسلة من التعيينات في صفوف كبار قادة جيش الاحتلال وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان التعيينات تشمل تعيين الجنرال يارون فينكلمان قائداً للمنطقة الجنوبية ، كما سيتم تعيين قائد فرقة غزة الحالي "نمرود الوني" بمنصب قائد قيادة العمق، أما شعبة التخطيط في الجيش فسيترأسها الجنرال ايال هرئيل.

بينما حصل قائد المنطقة الجنوبية الحالي اليعازر توليدانو على منصب قائد شعبة الاستراتيجية وإيران.

بينما تم استبعاد الجنرال عوفر فينتر من الترقيات الأخيرة ، وهو قائد لواء المظليين السابق وتم استبعاده من الترقيات على الرغم من حملة أقطاب اليمين الداعية إلى منحه منصباً كبيراً في الجيش.