مناكفات بين (ابن غفير) وحزب الليكود

تبادل حزب الليكود ، برئاسة بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، مناكفات سياسية وتصريحات ورسائل "هجومية".

ورد إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو. وقال في رسالة لنتنياهو: "إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وفي وقت سابق اليوم، شنّ حزب الليكود، هجوماً كبيراً على "ابن غفير"، بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور للكنيست اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية.

ونقلت القناة "13" العبرية عن حزب الليكود قوله، إن "رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "ابن غفير" سيدلي بتصريحات من سديروت ردًا على نتنياهو وحزب الليكود.

وكان حزب "عوتسما يهوديت"، بقيادة إيتمار بن غفير، قرر اليوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي يجريها الكنيست اليوم.

وأكد: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت بالكنيست، بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.