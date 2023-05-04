الاحتلال يزعم اغتيال منفذي عملية الأغوار

أعلنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عن اغتيال منفذي عملية الأغوار التي وقعت قبل نحو شهر والتي قتل خلالها 3 مستوطنات (إسرائيليات).

وقالت قناة (كان) العبرية إن، "قوات اليمام الخاصة قامت بتصفية اثنين في نابلس كانا قد نفذا عملية الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطنات، كما قتلت القوات شخصًا ثالثًا كان برفقتهما في المبنى".

وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك لهما، إنه، "في نشاط مشترك بين الشاباك وحرس الحدود واليمام والجيش، وبعد ورود معلومات استخبارية تم خلال اشتباك مسلح تصفية حسن القطناني ومعاذ المصري من نشطاء حماس لوقوفهم خلف تنفيذ عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل بالقرب من مستوطنة الحمرا في غور الأردن.. كما قُتل إبراهيم حورة، أحد كبار مساعدي المطلوبين خلال المهمة".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الخميس مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت للبلدة القديمة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى نابلس، وسُمع دوي انفجارات في البلدة القديمة.

وحلقت طائرات مسيرة في سماء المنزل المحاصر، مع ورود أنباء عن اقتحام إحداها للمنزل.

الجرمق الإخباري