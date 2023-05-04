غانتس: نتنياهو غير قادر على قيادة البلاد

قال رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، وزير الجيش العبري السابق بيني غانتس، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على قيادة البلاد.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة موقع "واي نت" العبري"نتنياهو غير قادر على قيادة البلاد، حتى جمهوره يقول إنه لا يفعل ما يجب أن يفعله".

وأشار، غانتس إلى الاستطلاعات الأخيرة للرأي العام، التي أظهرت تقدمه عل نتنياهو كمرشح مفضل لرئاسة الحكومة.

وجدد غانتس رفض الانضمام إلى الحكومة (الإسرائيلية) برئاسة نتنياهو.

واستطرد "نحن بحاجة إلى البدء في إدارة الأمور بجدية هنا لـ"إسرائيل"، على كل مستوى، هذه دولة بها أكثر من 10 ملايين مواطن".

وشدد غانتس، أن نتنياهو غير قادر على الأداء بمعنى ممارسة مسؤولياته كرئيس للوزراء، ويرتبط بالمتطرفين الذين يفعلون معه ما يحلو لهم، إنه غير قادر على إدارة أجندة الحكومة، الجميع يرقصون على كومة إنجازاتهم دون النظر إلى ما تستهلكه هذه الدولة، والدولة تخسر من ذلك.

وأشار إلى أنه "حتى جمهور نتنياهو يخبره أنه لا يفعل ما يجب عليه القيام به، أعتقد أن هذه الحكومة مفلسة تماما، في كل مجال، في مجال الأمن، وفي ميدان الحرب على غلاء المعيشة".

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسببت بأضرار جسيمة بعلاقة "إسرائيل" مع العالم بشكل عام، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص".

وأعرب غانتس عن دعمه لاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقاعد نتنياهو من الحياة السياسية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، ولكن القانون لا يلزمه بالاستقالة إلا في حال إدانته من المحكمة العليا (الإسرائيلية).