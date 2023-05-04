"هيئة الأسرى" تحذر: الأسير "الخطيب" يتعرض لجريمة طبية علنية

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من أن الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، يتعرض لجريمة طبية علنية، مؤكدةً أنه يعاني من وضع صحي صعب وخطير.

وأوضح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم الخميس، أن "الخطيب" يعاني من مشاكل صحية خطيرة في الظهر، نتج عنها صعوبة بالغة في الحركة، وتصلب في أصابع القدم.

وبيّن أن "أبو بكر" أن كمية المسكنات المخدرة التي يتلقاها "الخطيب" يومياً، من أجل التغلب على أوجاعه وآلامه، أحدث لديه أعراضًا جانبية، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته فورًا.

وطالب بمشاركة مسؤول اللجنة الدولية للصليب في الأراضي المحتلة، لزيارة السجن، مع اصطحاب الطاقم الطبي المخصص لزيارة الأسرى في السجون والمعتقلات، وتشخيص حالة الأسير الخطيب.

وأكد أن حالة الخطيب تستدعي نقله فوراً الى مستشفى مدني متخصص، وأنه بحاجة لعلاجات دقيقة، مشيرًا إلى أنه تعرض لتدهور جديد داخل السجن.

وترفض إدارة السجون الإسرائيلية، إخراج الأسير الخطيب إلى العيادة أو المستشفى، ما يؤكد تصميم الاحتلال على مواصلة ارتكاب الجريمة الطبية بحقه، وتركه فريسة للموت المتعمد، وفق البيان.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، ومن المفترض أن يفرج عنه بعد نحو عشرة أشهر.