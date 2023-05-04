اتفاق يهدد الحياة السياسية لنتنياهو حال القيام بتنفيذه

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن اتفاق من شأنه أن ينهي الحياة السياسة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حال القيام بتنفيذه.

وأوضح موقع "واي نت" العبري الذي نشر الخبر، أن هذا الاتفاق لا يلزم نتنياهو بالاستقالة إلا في حالة واحدة وهي إدانة محكمة الاحتلال له على الاتهامات التي يواجهها نتنياهو من رشوة واحتيال وإساءة سمعة.

وبين الموقع العبري، أن زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس، يدعم الاتفاق ويدعو إلى تنفيذه.

وقال غانتس خلال حديثه مع الموقع العبري: " إن نتنياهو غير قادر على قيادة البلاد، حتى جمهوره يقول إنه لا يفعل ما يجب أن يفعله”.

وأضاف: “نتنياهو غير قادر على الأداء بمعنى ممارسة مسؤولياته كرئيس للوزراء. إنه مرتبط بالمتطرفين الذين يفعلون معه ما يحلو لهم”.

واعتبر أن حكومة الاحتلال الحالية تسببت بأضرار جسيمة بالعلاقات مع العالم بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

واستدرك: “الأمر مؤلم للغاية ونتنياهو يعرف ذلك. أنظر إلى حكومته ولا أرى إلى أين تتجه الأمور. سيتعين على شعب إسرائيل قريباً أن يقرر ماذا يفعل به”.