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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى

القدس المحتلة- الرسالة نت

أدى عدد من المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية قرب باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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