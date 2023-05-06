الجبهة المغربية لدعم فلسطين تستنكر مشاركة وفد صهيوني في معرض مكناس الدولي

استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين مشاركة وفد صهيوني في معرض مكناس 2023 الذي يعقد في المغرب.

وقالت الجبهة المغربية في بيان لها،:"نشجب الفعل الشنيع الذي نعتبره تدنيسا جديدا لمكناسة الذي يمكن ويمثل المجرمين الصهاينة في جناح المعرض الدولي بمكناس".

وأضافت:" نستهجن ونستنكر حالة الانفصام لدى المسؤولين المغاربة الذين لازالوا مصرين على احتضان كيان ضد إرادة الشعب المغربي".

وحذرت الجبهة المغربية من الهرولة نحو الصهاينة والتي بات المخزن المغربي لا يفوت الفرصة للإعلان عنها عبر فتح كل المجالات الحيوية بوطننا العزيز، مشيرة إلى رفضها تواجد مجرمي الحرب في نشاط مغربي.

وحيث المواطنين المغربيين الغيورين والمناصرين للقضية الفلسطينية العادلة والرافضين لكل أشكال التطبيع، قائلة:" نعزي أسرى القضية الفلسطينية في شهيدهم عدنان خضر الذي أسلم الروح إلى باريها أمس بسجون المجرمين".

ودعت كل القوى الحية ببلادنا إلى الانخراط الفوري في مواجهة سرطان التطبيع ومناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية.