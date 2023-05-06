حمادة: المقاومة لن تسمح بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى ومدينة القدس

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إنّ المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة عدوانه على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وشدّد حمادة خلال حديثه لقناة الأقصى أنّ إصرار شعبنا الفلسطيني سيبقى السوار الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الصهيوني الفاشي لايزال يمعن في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن حمادة أنّ أعداد المصلين في المسجد الأقصى دلالة على تمسك شعبنا الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة المسجد الأقصى المبارك.

وطالب المجتمع الدولي أن يبدي موقفه أمام جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.