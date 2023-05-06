كاف يقرر مصير جمهور الترجي في مواجهة الأهلي

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقوبات قاسية على الترجي التونسي؛ بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في ربع نهائي دوري الأبطال.

كانت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، قد شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة؛ بسبب إلقاء جماهير الفريق، النار من المدرج الجنوبي، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- اللعب من دون حضور الجمهور 4 مباريات مقبلة، والتي يكون فيها الترجي مضيفًا؛ بسبب التجاوزات التي شهدها اللقاء الذي جمعه بشبيبة القبائل الجزائري.

- تأجيل تنفيذ القرار في حدود مقابلتين فقط، على ألا ينسب للترجي أي تجاوز تأديبي خلال 12 شهرًا، وفي صورة أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانه، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة دوري الأبطال، وتطبيق العقوبة المؤجلة.

- فرض غرامة مالية على الترجي قدرها 300 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي، الجمعة المقبل على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.