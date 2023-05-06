البرلمان الإيرلندي يدرس سن تشريعات لدعم حركة مقاطعة الاحتلال

يدرس البرلمان الإيرلندي سن تشريعات جديدة لصالح حركة المقاطعة ومناهضة الاحتلال الصهيوني، حيث قدم المتحدث باسم حزب (شين فين) للشؤون الخارجية والدفاع، جون برادي، في 8 مارس 2022، مشروع قانون سحب الاستثمارات غير القانونية للمستوطنات الصهيـونية في البرلمان الإيرلندي.

ويقترح مشروع القانون تعديل لوائح وكالة إدارة الخزانة الوطنية لمنع الوكالات الحكومية من الاستثمار في الشركات المدرجة في (القائمة السوداء) التمييزية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضم القائمة شركات صهـيونية ودولية عاملة في الضفة الغربية وشرق القدس، وإذا تم إقرار مثل هذا القانون، فإنه سيجبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي (ISIF)، وهو صندوق الثروة السيادية، على سحب الاستثمارات من الشركات الصهيونية المدرجة في القائمة.