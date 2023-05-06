استطلاع: حكومة نتنياهو ضعيفة في الأمن

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12، أن غالبية جمهور العدو يرون أن أداء حكومة نتنياهو ضعيف في قضية الأمن.

وبحسب الاستطلاع الذي نشر مساء الجمعة، فإن 76% من المشاركين في الاستطلاع من جمهور العدو، أعطوا حكومة نتنياهو درجة ضعيفة بشكل عام في تعاملها مع قضية الأمن.

في حين يرى 60% من المصوتين لكتلة نتنياهو أن أداء الحكومة في قضية الأمن ضعيف جداً.

كما يعتقد 84% من المستطلع آراؤهم أن الأداء العام لحكومة نتنياهو في قضية مكافحة الجريمة ضعيف، ومن بين الناخبين لكتلة نتنياهو، قال 72% إن حكومة نتنياهو تتعامل مع الجريمة بشكل سيئ.

كما يرى 86% من المستطلعة آراؤهم أن أداء الحكومة في قضية غلاء المعيشة ضعيف، و68% منهم يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع القضية بشكل سيئ للغاية.

ترجمة الهدهد