لبنان يمنع شركة طيران (قبرصية إسرائيلية) من دخول أجوائها

أعلن لبنان أمس السبت، منع شركة الطيران "TUS AIR" القبرصية، من التحليق في أجوائه أو الهبوط في مطاره الدولي لأن بعض أسهمها مملوكة لشركة (إسرائيلية).

وأشار مدير عام الطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن الشركة القبرصية أصبحت مملوكة بنسبة 49.9% للشركة (الإسرائيلية) "KNAFAIM HOLDINGS LTD" .

وكان فادي الحسن قد تلقى رسالة من سلطة الطيران المدني القبرصي تتضمن تعيين شركة الطيران "TUS AIR" لاستثمار خدمات النقل الجوي بين قبرص ولبنان، استناداً إلى اتفاق النقل الجوي بين البلدين في عام 2017.

وأوضح بيان الحسن أن قرار المنع سيعمل به "حتى إشعار آخر ريثما تصدر توصيات عن المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة (إسرائيل) في حظر التعامل مع الشركة المذكورة".

ويضع مكتب مقاطعة (إسرائيل) الذي أنشأته جامعة الدول العربية عام 1951 لائحة سوداء مرتين في كل سنة، باسم الشركات (الإسرائيلية) لمقاطعتها، كما يوجه إنذارات لشركات غير (إسرائيلية) تتعامل مع الاحتلال ويرفع الحظر عن الشركات التي تستجيب لأحكام المقاطعة.

وقد أحالت المديرية العامة للطيران المدني الملف إلى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للتحقق من وضع الشركة، ولا سيما أن المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، كانت قد طلبت عدم التعامل مع شركات مماثلة آخرها الشركتان الأوكرانيتان "AEROSVIT AIRLINES" والخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "UIA".