بيت حانون يتعاقد مع الصفقة الثالثة عشرة

واصل نادي اتحاد بيت حانون حراكه القوي في الانتقالات الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم القادم في الدوري الممتاز المتوقع انطلاقه في شهر أغسطس القادم.

وكشف بيت حانون عن إبرام الصفقة الثالثة عشر بالتعاقد مع لاعب شباب خانيونس محمد أبو موسى الذي يغادر ناديه لأول مرة في مسيرته.

وكان اتحاد بيت حانون قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع 12 لاعباً وهم: محمود الحبيبي، محمد التتري، وسام سلامه، ميمنه الناجي، هيثم أبو عودة، وفادي عساف، ومحمود سلمي، ويوسف شلدان، وعماد السبع، وأمجد أبو عودة، ومحمد الرواغ، وثائر أبو عبيدة.

يشار إلى أن 11 لاعباً رحلوا عن صفوف الفريق بشكل رسمي وهم: عماد السماعنة، محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان “مروكو”، محمد الدلو، أحمد الغزالي، عدي الغلبان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، محمد فروانة.