رسمياً.. سوريا تستعيد مقعدها في الجامعة العربية‬

وافق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الأحد، على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد ‏الصحّاف، من القاهرة، أنّ "وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وقال الصحّاف، إنّ "دبلوماسية الحوار، ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق، كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

بدوره، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها".

وأضاف شكري، أنّ "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية، هو الحل السياسي بملكية سوريا خالصة دون إملاءات خارجية".

كما رأى وزير الخارجية المصري، أنه "يجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".

وكان المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أنه "من المتوقع أن يوافق وزراء الخارجية العرب اليوم على استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية".

وكان وزراء الخارجية العرب قد بدأوا بالتوافد، صباح الأحد، إلى مقر الجامعة في القاهرة، تمهيداً لانطلاق الاجتماع الطارئ برئاسة مصر، لبحث عودة سوريا للجامعة العربية.