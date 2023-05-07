أندية الضفة تطلب التعاقد مع 7 لاعبين من غزة

تزايدت في الفترة الأخيرة حالة طلب أندية الضفة الغربية التعاقد مع لاعبين من غزة تحضيراً لمنافسات الموسم القادم في دوري المحترفين والاحتراف الجزئي.

واقترب مركز بلاطة بنسبة كبيرة من التعاقد مع حارس شباب رفح عبد الله شقفة الذي بات ينتظر تصريح وصوله للمحافظات الشمالية للالتحاق بفريقه الجديد.

وقالت مصادر صحفية إن مركز بلاطة أبدى رغبة في التعاقد مع لاعب غزة الرياضي ربحي اشتيوي، ولاعبي خدمات رفح هلال الغواش وشرف حسنين.

وذكرت المصادر أن شباب الأمعري أبدى رغبة في التعاقد مع لاعبي خدمات الشاطئ أحمد أبو حسنين، وعبد الله أبو حسنين، فيما يحاول أهلي الخليل التعاقد مع لاعب خدمات البريج أحمد الكرنز.