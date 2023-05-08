1.7 مليون شخص يشاركون في أكبر مهرجان انتخابي لأردوغان

شاركت حشود كبيرة في التجمع الانتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان بـ"مطار أتاتورك" في ولاية إسطنبول.

وقال أردوغان مع وصوله إلى المكان، إنه وفقا للتقديرات فإن العدد المشارك في مهرجان إسطنبول الانتخابي نحو 1 مليون و700 ألف مواطن.

وتابع بأن "الصحف والمجلات الغربية تتابعنا الآن في تجمع مطار أتاتورك، وتتساءل ما الذي يحدث هنا؟.. أنتم ستقدمون لهؤلاء الإجابة اللازمة".

واتهم المعارضة التركية، بالاتفاق مع منظمة العمال الكردستاني، مجددا التساؤل لكليتشدار أوغلو: "أين اختفيت في الـ8 ساعات خلال زيارتك للولايات المتحدة"، مضيفا: "بالطبع كان في مطعم مع منظمة غولن".

وأضاف: "نحن لدينا مبدأ، وهو أننا لا نعِدُ بما لن نفعله، ونفي بكل ما وعدناه. من لا يملكون مثقال ذرة من المسؤولية تجاه بلدنا وشعبنا ليس لديهم هم من هذا القبيل".

وقال: "قمنا باكبر حراك ديمقراطي في بلدنا، وهزمنا الوصاية، وقمنا بزيادة الدخل القومي بمقدار ثلاث أضعاف خلال الـ21 عاما".

وكشف أنه يوم الثلاثاء المقبل، سيعلن عن معدلات الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، والذي قال إنه سيبدأ بداية تموز/ يوليو المقبل.

ولفت إلى أن حكومته تنفذ حاليا مشروع نفق إسطنبول الكبير، وسيكون الثالث تحت مضيق البوسفور بعد نفقي مرمراي، وأوراسيا.

وأوضح أن "نفق إسطنبول الكبير" سيوفر النقل في المدينة من خلال ربط 11 خط سكة حديدية يستخدمها 6.5 ملايين مواطن يوميا.