دعوات لوقفة تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري أمام سجن المسكوبية

تزامنا مع جلسة التحقيق

دعت جهات وشخصيات مقدسية، اليوم الاثنين، الفلسطينيين للمشاركة في وقفة تضامنية مع خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وبينت أن الوقفة سوف تنظّم اليوم في تمام الساعة الـ 10 صباحًا أمام سجن المسكوبية، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

استدعت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أمس الأحد، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق اليوم.

وأفاد حمزة قطينة، محامي الشيخ صبري، بأنّ مخابرات الاحتلال سلّمت الشيخ صبري استدعاءً للتحقيق في سجن المسكوبية، الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

ولفت المحامي قطينة إلى أن مخابرات الاحتلال تستدعي بين الحين والآخر الشيخ عكرمة صبري للتحقيق معه، كما تمنعه في أحيان أخرى من دخول الأقصى، أو السفر للخارج.

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.



وهو مؤسس هيئة العلماء والدعاة في فلسطين ورئيسها، ورئيس مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا / القدس، كما أنه له عشرات المؤلفات والكتب والفتاوي، ويعد وتدا من أوتاد المسجد الأقصى وعالم من علماء الدين.

وشنت وسائل إعلام الاحتلال في الأسابيع الماضية، حملة تحريضية جديدة ضد الشيخ صبري البالغ من العمر 84 عاماً، ودعت إلى اعتقاله.



وأكد النشطاء على أن الشيخ عكرمة صبري والذي حمل لقب "أمين المنبر"؛ كان وما زال دوما الصادح بالحق الفاضح للباطل، والجبل الأشم الذي لن ينال منه الاحتلال وأعوانه.