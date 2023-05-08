حماس تحذر الاحتلال من تداعيات عزله لسعدات

حذرّت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحتلال من مغبة تداعيات سياساته الفاشية ضد أسرانا الأبطال، وتمثل آخرها بعزل الأسير القائد أحمد سعدات.

وأكدّت الحركة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ عزل الأسير القائد أحمد سعدات ورفاقه لن يكسر إرادتهم.

وقالت الحركة "إن اقتحام قوات القمع الصهيونية لأقسام عدّة في سجن رامون، وتفتيشها، والاعتداء على القائد الوطني أحمد سعدات (أبو غسان)، ورفاقه الأسرى عاهد غلمة ووليد حناتشة، ونقلهم إلى أقبية العزل والتحقيق؛ جريمة لن تكسر إرادتهم وإرادة أسرانا الأبطال".

وحذّرت الحركة الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشيّة وانتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق أسرانا الأبطال، ونحمّله المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونؤكّد بأن قضيتهم ستبقى قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لن يتركهم، وسيبقى والمقاومة على عهد الوفاء لهم حتى نيلهم الحرية.