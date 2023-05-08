قوات الاحتلال تعتقل أمين خازم والد الشهيد نضال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أمين خازم والد الشهيد نضال خازم من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال خازم أثناء مروره على مفرق جيت المدخل الغربي لمدينة نابلس.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت خازم والنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال حويل ومعاذ استيتي وأفرج عنهم لاحقا باستثناء خازم الذي ظل رهن الاعتقال.

وأمين خازم والد الشهيد نضال الذي اغتالته قوات الاحتلال برفقة الشهيد يوسف شريم بمخيم جنين في 16 مارس/ آذار الماضي.

كما أنه شقيق فتحي خازم والد الشهيدين رعد منفذ عملية ديرنكوف بـ"تل أبيب" في أبريل/ نيسان 2022، وعبد الرحمن الذي استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم جنين أواخر سبتمبر/ أيلول 2022.