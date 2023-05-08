بسبب بن غفير.. الاتحاد الأوروبي يلغي حفل يوم أوروبا في (إسرائيل)

ألغى وفد الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، حفل "يوم أوروبا" لهذا العام، رسميًا، بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرسال وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير للحفل.

وقال "الوفد الأوروبي" في بيان له اليوم، إنه يتطلع للاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو، كما يفعل كل عام، ولكن للأسف، قررنا هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي".

وعلل البيان إلغاء الحفل: "لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي (يقصد إيتمار بن غفير)".

وأضاف: "سيتم الحفاظ على حدث يوم أوروبا الثقافي للجمهور الإسرائيلي للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في (إسرائيل) بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".

وأوصى سفراء أوروبيون في "إسرائيل" بإلغاء الخطابات خلال حفل استقبال سنوي في "يوم أوروبا" في سفارة الاتحاد الأوروبي بتل أبيب، الثلاثاء، بهدف منع "ابن غفير" من إلقاء خطابه في الحفل.

ووضع السفراء توصيتهم خلال لقاء خاص عقدوه صباح اليوم الإثنين، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وأردفت الصحيفة: "سيتخذ سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ديميتر تازانتشيف، القرار النهائي بهذا الخصوص بالتنسيق مع مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وقالت القناة "12" العبرية، أمس الأحد، إن سفارة الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل "ابن غفير" للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء في تل أبيب.

وكُلف "ابن غفير" بمنصب ممثل الحكومة الإسرائيلية في "يوم أوروبا" من قبل سكرتارية الحكومة التي تتولى وضع الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية.

وأعلن "ابن غفير"، أمس، أنه مصرّ على إلقاء خطاب خلال حفل الاستقبال، بالرغم من طلبات واضحة من جانب الاتحاد الأوروبي ودول بارزة فيه لإيفاد وزير آخر إلى الحفل ولا يكون من صفوف أحزاب اليمين المتطرف والعنصري.

و"يوم أوروبا"؛ يوم يُحتفل به في 9 مايو/ أيار من كل عام، يتم خلاله الاحتفال بالسلام والوحدة في أوروبا.

ويعود تاريخ هذا الاحتفال إلى عام 1950، حيث أقدم وزير خارجية فرنسي آنذاك، روبرت شومان، على تقديم اقتراح لإنشاء "جمعية أوروبية"، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الاحتفال بيوم أوروبا عادة سنوية تشارك فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول غير الأعضاء فيه.

ويتم خلال هذا اليوم إقامة العديد من الفعاليات والمناسبات المختلفة التي تشمل الحفلات والمعارض والندوات والأنشطة الثقافية والرياضية.

كما يتم في يوم أوروبا إطلاق العديد من المبادرات والحملات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التعاون والوحدة في أوروبا، وتعزيز الانتماء الأوروبي والقيم المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي.