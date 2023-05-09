الجهاد الإسلامي: الرد الفلسطيني على المجزرة العدوانية لن يتأخر

حملت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال (الإسرائيلي) كامل المسؤولية عن المجزرة الغادرة والبشعة التي تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الجهاد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر ، وأن سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة.

وقالت: "لن يحقق العدو أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء ، فالمقاومة صفوفها موحدة، ومواقفها ثابتة".

وأضافت: "إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ستكون أكثر إصراراً على مواصلة مسيرتها والقيام بواجباتها المقدسة في مقاومة العدو، وخلف قادة سرايا القدس رجال قادة وجنود أشداء يحفظون العهد والوصية ويحملون الأمانة بكل مسؤولية وتصميم على القتال واستنزاف العدو ومواجهته في كل الساحات".