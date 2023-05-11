الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الثالث على التوالي

يواصل الاحتلال (الاسرائيلي) إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي ما تسبب في حرمان 292 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة إلى15 حالات إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

واعتبرت وزارة الصحة أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وطالبت الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال (الإسرائيلي)، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع والوقود لغزة لليوم الثالث على التوالي.