إعلام (إسرائيلي) يحصي تكلفة اعتراض صواريخ غزة.. كم بلغت؟

أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية)، اليوم السبت، بأنّه جرى إطلاق نحو 1099 صاروخاً، منذ انطلاق العملية العسكرية ضد غزّة، واعترضت منظومة "القبة الحديدية" نحو 550 صاروخاً منها.

وعليه، طرح الإعلام (الإسرائيلي) تساؤلات عديدة، أبرزها: كم يُكلّف صاروخ "القبة الحديدية" "إسرائيل"؟

وشرحت وسائل الإعلام أنّ "صاروخ القبة الحديدية يُكلّف نحو 70 ألف دولار"، لافتةً إلى أنّ "كلفة اعتراض الصواريخ تبلغ نحو 39 مليون دولار، أي ما يعادل 142 مليون شيكل".

في المقابل، جرى لأوّل مرّة تنفيذ استخدام عملياتي لـمنظومة "مقلاع داوود" في مواجهة غزّة، وانتهى بنجاح، لكن الحديث يدور عن خسارة اقتصادية تزيد عن 14 ضعفاً عن منظومة "القبة الحديدية"، حيث أنّ كل اعتراض من هذه المنظومة يصل إلى نحو مليون دولار.

يشار إلى أن هذا المبلغ يتعلّق فقط بالمنظومة نفسها، ولا حاجة بداهةً لوصف الخسارة التي يُسبّبها كل صاروخ لا تنجح المنظومة في اعتراضه.

ولغاية الآن، تضرّرت طرق ومبانٍ، وبنى تحتية في المستوطنات، حتى أنّه قتلت مستوطنة في "رحوفوت"، كما أنّ صواريخ المقاومة حقّقت إصابات مباشرة لمنازل في مستوطنتي "سديروت" و"عسقلان"، إذ تُقدّر الأضرار بمليوني شيكل.

كذلك، قدّرت وسائل إعلام عبرية، أنّ أسبوعاً إضافياً من استمرار القتال يُمكن أنّ يرفع التكلفة إلى مبلغٍ إجمالي يُقدّر بنحو مليار شيكل.

وأمس الجمعة، ذكرت "القناة الـ 13" العبرية أنّ "هناك خشية من توسّع المواجهة المستمرة وانتشارها، وانضمام حركة حماس إليها، وتوسيع وتيرة الصواريخ ومداها، وتحوّل المواجهة المحدودة والنقطوية إلى معركة".

وأضافت أنّ "العملية على غزة لا تشكّل تغيّراً استراتيجياً".

المصدر: الميادين