الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم غرفة سكنية

أجبرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، مقدسيا على هدم سكنية في منزله ببلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي قصي السرخي على هدم الغرفة التي أضافها إلى منزل العائلة، بدعوى عدم الترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت عائلة السرخي، قرار هدم الغرفة قبل عامين، وطالبت العائلة طالبت بتجميد قرار الهدم أكثر من مرة، مع دفع غرامات مالية باهظة، ولكن محكمة الاحتلال أخطرتهم بالقرار النهائي للهدم الذاتي.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

ونظمت الحركة الطلابية في جامعة أبو ديس، وقفة تضامنية نصرة لغزة ودعمًا لنابلس.

وفي رام الله، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على طلاب المدارس عقب اقتحامها قرية المغير شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية بالدوريات العسكرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طلاب المدارس، وأغلقت المدخل الغربي للقرية، وقامت باحتجاز المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين والتحقيق معهم.

وأصيب شابان، باعتداء لقوات الاحتلال عليهما واحتجازهما لعدة ساعات، قرب حاجز دير شرف غرب نابلس.

ونقلت الطواقم الطبية الشابين إلى المستشفى نتيجة إغماء أحدهما بعد احتجازهما من قوات الاحتلال على حاجز دير شرف بنابلس.

حرية نيوز