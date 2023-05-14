أكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة" أن اغتيال قادة المقاومة كسياسة لإنهاء مشروع المقاومة بات غير ذي جدوى، مطمئنًا أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن قادة جدد قادوا معركة ثأر الأحرار بمهامهم على أكمل وجه.

وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة له: "إن القادة الجدد اختتموا معركة ثأر الأحرار بضربة صاروخية في العمق كرسالة وتحية لسادتنا الشهداء وتأكيدًا على أن الجهاز العسكري على أفضل ما يكون".

وقال: "خمسة أيام مضت كانت كالرعد الغاضب فوق رؤوس الصهاينة الأوغاد بدأت بغدر صهيوني لا يعبر إلا عن جيش مهزوم وحكومة مأزومة، إذ أن نتنياهو المجرم أراد الذهاب إلى صورة نصر عبر دماء قادتنا البواسل فكان الرد من الميدان بتكتيك جديد أضحى خلاله العمق الصهيوني أقرب مكان إلى قطاع غزة".