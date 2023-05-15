الأهلي يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد

كشف مصدر بالأهلي المصري، عن تحركات النادي في ملف المهاجم الذي طلبه المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، في أكثر من مناسبة سابقة وجدده في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مصادر صحفية إن الأهلي يكثف سعيه نحو تلبية مطالب كولر وفي مقدمتها ملف رأس الحربة، لكن حتى الآن لم يقتنع السويسري سوى بالكونغولي جاكسون موليكا.



وأوضح أن الأهلي وضع عددا من البدائل أمام كولر وفي مقدمتها السنغالي بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي، لكن المدرب لا يبدو متحمسا للاعب بشكل كبير.



وأشار المصدر إلى أن كولر طلب عدة ترشيحات جديدة للمفاضلة بينها واختيار الأنسب لكن حتى الآن لم يقتنع بالأسماء المعروضة عليه.



يذكر أن الأهلي فاز مؤخرا بثلاثية نظيفة على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس، ليقترب الفريق كثيرا من بلوغ المباراة النهائية.