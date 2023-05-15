الاحتلال يُمدد اعتقال 5 مقدسيين

مددت سلطات الاحتلال ، اليوم الاثنين، اعتقال 5 شبان وفتية من مدينة القدس، لفترات متفاوتة.

وأفادت مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، بأن الاحتلال مدد اعتقال الفتى رضا عبيد، من القدس، حتى يوم 28 أيار/ مايو الحالي، وأجّل محاكمة الفتيين وائل دينو ومحمد النتشة حتى 19 حزيران/ يونيو القادم.

وأضاف أن محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال الشابين إبراهيم النتشة وخطاب الشرباتي، من البلدة القديمة، ليوم الأحد. منوهًا إلى أنهما كانا اعتقلا صباح اليوم وحولا للتحقيق في زنازين "المسكوبية".

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية أبريل/ نيسان الماضي قرابة الـ 4780 أسيرًا؛ بينهم 32 أسيرة، و170 طفلاً قاصرًا، ونحو 1000 معتقل إداري. أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.