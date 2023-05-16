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حماس: ما يسمى بمسيرة الأعلام لن تغير من فلسطينية وعروبة القدس

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس
حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

غزة- الرسالة نت

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن ما يسمى بمسيرة الأعلام الصهيونية، هي إحدى أدوات الحرب الدينية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هوية المسجد الأقصى المبارك، والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس المحتلة.

وأكد قاسم أن هذه المسيرة وكل السياسات التهويدية في مدينة القدس لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، وأن المستوطن الصهيوني هو طارئ غريب لا مكان له عليها.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن هوية القدس والأقصى، مشيرا إلى أن المعركة على المقدسات الإسلامية والمسيحية مفتوحة على مصراعيها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283263

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الاحتلال القدس حماس المقاومة الأقصى القسام مسيرة الأعلام

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