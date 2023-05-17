صلاح ومحرز .. صراع الأرقام في البريميرليغ

يبحث المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن الوصول إلى رقم مميز للجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في سباق أفريقي مثير من أجل الوصول إلى إنجاز فردي جديد في البريميرليغ.

وحسب موقع (lagazettedufennec) فإن فوز ليفربول على ليستر سيتي بنتيجة 3-0، رفع رصيد صلاح إلى 57 تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص الفارق إلى (4) تمريرات حاسمة مع محرز الذي يُعد أكثر اللاعبين الأفارقة صنعاً للأهداف في البريميرليغ.