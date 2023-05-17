صلاح ومحرز .. صراع الأرقام في البريميرليغ

يبحث المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن الوصول إلى رقم مميز للجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في سباق أفريقي مثير من أجل الوصول إلى إنجاز فردي جديد في البريميرليغ.
وحسب موقع (lagazettedufennec) فإن فوز ليفربول على ليستر سيتي بنتيجة 3-0، رفع رصيد صلاح إلى 57 تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص الفارق إلى (4) تمريرات حاسمة مع محرز الذي يُعد أكثر اللاعبين الأفارقة صنعاً للأهداف في البريميرليغ.
ويتربع النجم الجزائري البالغ من العمر (32) عاماً، على عرش أكثر اللاعبين الأفارقة تقديماً للتمريرات الحاسمة برصيد (61) تمريرة حاسمة، وهو الرقم الذي يتطلع النجم المصري إلى معادلته وتجاوزه في المرحلة المقبلة.
وينفرد صلاح برقم آخر مميز؛ إذ يعد أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف برصيد 139 هدفاً في 229 مباراة خاضها عبر 8 مواسم، بفارق كبير عن محرز الذي يملك في رصيده 82 هدفاً أحرزها في 281 مباراة خلال 9 مواسم.
من ناحيته، يقترب محرز من الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ؛ حيث يملك في جعبته 5 ألقاب بالتساوي مع العاجي ديديه دروغبا، مهاجم تشيلسي السابق؛ لكن النجم الجزائري يستعد لحصد اللقب السادس والانفراد بهذا الرقم المميز.
ولا يبدو صلاح قادراً على الاقتراب من رقم محرز في عدد الألقاب، حيث اكتفى النجم المصري بحصد لقبين في البريميرليغ، الأول جاء مع تشيلسي عام 2015، والثاني رفقة ليفربول عام 2020.
جدير بالذكر أن صلاح ومحرز يعدان من أبرز المحترفين العرب على مر التاريخ، بعد تقديمهما أرقاماً مذهلة رفقة أنديتهم السابقة والحالية على مدار الأعوام الماضية.