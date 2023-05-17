حمادة يدعو أهالي القدس والضفة والداخل للاحتشاد في الأقصى

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات حملة الاحتلال الفاشي المسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة والتي شملت اعتقال وإبعاد عشرات المقدسيين عن القدس بذريعة تأمين ما يُسمّى (مسيرة الأعلام) الاحتلالية الباطلة.

ودعا الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى الاستمرار في شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى دفاعاً عنه وعن هوية القدس العربية.

وجددت الحركة تأكيدها بأن (مسيرة الأعلام) الصهيونية الساعية لتهويد مدينة القدس لن تمنح الاحتلال شرعية، وبأن سياسة الإبعاد والإرهاب والتضييق لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في النضال دفاعاً عن القدس والأقصى، ولاستعادة كامل حقوقنا الوطنية في الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.