مصادر مقدسية: غدًا سيكون يومًا مفصليًا في تاريخ الصراع لتهويد الأقصى

قالت مصادر مقدسية إن اقتحام الأقصى منذ الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية مساءً لا يقل خطورة وأهمية عن (مسيرة الأعلام)، بل إن خطورته تتعداها.

وأوضحت المصادر أن اقتحام الغد سيكون أكبر اقتحام في تاريخ الأقصى، حيث ستقوم جماعات (الهيكل) بإدخال آلاف المستوطنين المتطرفين إلى الأقصى، وتنوي إدخال أكثر من ٥٠٠٠ متطرف وهو عدد يفوق كل اقتحامات الأقصى منذ تاريخ احتلاله.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الرقصات الغنائية داخل الأقصى بشكل جماعي وبأصوات مرتفعة، وسيتم التلويح بأعلام الاحتلال بشكل لم يسبق له مثيل داخل الأقصى وبأعداد كبيرة جدًا، وسيتم تنفيذ الصلوات التوراتية و(السجود الملحمي) بشكل جماعي داخل الأقصى.

وأشارت أن عددًا كبيرًا من حاخامات الاحتلال بالإضافة إلى وزرائهم سيقتحمون الأقصى، وسينشد أفراد جماعات الاحتلال (النشيد الوطني الصهيوني)، كما سيتم نفخ البوق داخل الأقصى.

وذكرت المصادر أن جماعات الهيكل قبل بضع سنوات، وفي ذكرى احتلال القدس، أعلنت عن حملة لإضافة العلم الصهيوني بواسطة الفوتوشوب وهم يحملونه داخل الأقصى، أما اليوم فإنها تعلن أنها سترفع العلم الصهيوني حقيقة لتحقق الصورة التي رسموها في مخيلتهم منذ ست سنوات.

وختمت المصادر قولها بأن غدًا الخميس سيكون يومًا مفصليًا في تاريخ الصراع لتهويد الأقصى.