عمرو للرسالة: اجتياح غير مسبوق للأقصى

قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو، إنّ ما يحدث في الأقصى منذ صباح اليوم، هو اجتياح غير مسبوق للمسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يقف على رأسها نواب كنيست.

وأوضح عمرو لـ"الرسالة نت" أنّ قيادات الشرطة والأمن والاستخبارات في الميدان، ويتخذون خطواتهم على ضوء التطورات الجارية.

وذكر أنّ سرعة اقتحام الأفواج وعددها الذي وصل في الساعات الأولى لستة أفواج، هي عملية غير مسبوقة.

وعدّ عمرو الاقتحامات بهذه السرعة، محاولة لرسم صورة نصر وهمية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف: "الأكثر خطورة سنشهده خلال الساعات القليلة القادمة من هذه العصابات".

وأكدّ أن عملية الاقتحام تجري في ظل طوق مشدد وغير مسبوق للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

واقتحم قرابة 400 مستوطن حتى كتابة سطور هذا الخبر، ساحات المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح اليوم الخميس، ضمن فعاليات ما يعرف بـ"مسيرة الأعلام"؛ التي دعت لها الجماعات المتطرفة وعلى رأسها وزراء ونواب من حكومة الاحتلال.

ومنعت سلطات الاحتلال المصلين الشباب من تأدية صلاة فجر اليوم الخميس، كما اقتحمت المصلى المرواني، وفرغته من المصلين.