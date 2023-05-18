بث مباشر/ بدء مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة اللد المحتلة

بدأ عدد من المستوطنين في التجمع في مدينة اللد المحتلة استعداداً لمسيرة الأعلام المقررة اليوم وسط درجة عالية من الترقب والحذر لتداعيات هذه المسيرة، والتي بدأها الاحتلال باقتحامات كبرى تجري في هذه الأثناء للمسجد الأقصى المبارك.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة اليوم الساعة الخامسة في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إلى باحة حائط البراق.

https://www.facebook.com/AlJarmaqlive/videos/184661154138735 #مباشر بدء مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية في مدينة اللد Posted by ‎الجرمق مباشر‎ on Thursday, May 18, 2023

المصدر: الجرمق