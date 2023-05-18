التعليم تنفذ فعاليات لرفع العلم الفلسطيني في المدارس

نفّذت وزارة التربية والتعليم العالي فعاليات في المدارس والمديريات اليوم الخميس، شهدت رفع العلم الفلسطيني، إضافة إلى التنديد والاستنكار بمسيرة الأعلام (الإسرائيلية) في القدس.

وأُلقيت كلمات خطابية تؤكد أن مسيرة الأعلام الصهيونية هي مسيرة عدوانية استفزازية وتدل على حقد وعنجهية (إسرائيلية) متطرفة.

كما تم التأكيد على أن المسيرة الصهيونية لن تمر وأن الشعب الفلسطيني قادر على حماية المسجد الأقصى والقدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة في المدارس ويهتم في جانب منه بالتفاعل مع جميع القضايا والأحداث الوطنية والتأكيد على غرس قيم القدس والدفاع عنها في نفوس الناشئة.