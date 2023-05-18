حماس: العلم الفلسطيني رمز لهويتنا ووحدتنا ولن يرهبنا قرار حظره

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إقرار (الكنيست) (الإسرائيلي) قانونًا بالقراءة التمهيدية يقضي بحظر رفع العلم الفلسطيني وفرض عقوباتٍ على من يقوم برفعه إمعانٌ في الفاشية والحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني.

وذكرت حركة (حماس) في تصريح صحفي، أن مشروع القرار بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية القمعية لملاحقة أبناء شعبنا وانتهاك حقوقهم.

وأدانت (حماس) بأشد العبارات هذا القانون الاحتلالي الفاشي، مؤكدة على أنه لن يُرهب شعبنا أو يثنينا عن رفع العلم الفلسطيني، "بل سيكون حافزاً لحمله في كل مكان والاعتزاز به كرمزٍ وطنيٍ يعبر عن هويتنا ووحدتنا ونضالنا، تتوارثه الأجيال وترفعه على كل شبرٍ من أرضنا الفلسطينية".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم والمتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بإدانة سياسات حكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا ورموزه الوطنية.

ودعت إلى دعم نضالنا حتى التحرّر والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.