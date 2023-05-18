حكومة الاحتلال تستعد لاستيعاب نصف مليون مستوطن في الضفة

تستعد حكومة الاحتلال ، لاستيعاب نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، وتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنّ وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أوعز لمندوبي الوزارات بالاستعداد لذلك، معتبرا أن مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهمة أساسية" للحكومة.

وأشارت إلى أنه رغم عدم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الآن، إلا أن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".

وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش طالب بإمداد بنية تحتية متطورة لجميع المستوطنات ومن ضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية، وبإجراء دراسة شاملة وتقديم خطة مفصلة لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة، إضافة إلى نصف مليون مستوطن متواجد في الضفة حاليا.