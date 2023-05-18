القيادي ناصر الدين يدعو السلطة لوقف ملاحقة طلبة جامعات الضفة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي هارون ناصر الدين أجهزة أمن السلطة لوقف ملاحقة طلاب وطالبات جامعات الضفة، والإفراج عنهم ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

وهاتف القيادي ناصر الدين عائلة الطالبة براءة السلايمة، واطمأن على العائلة بعد الاعتداء عليهم من قوات أجهزة أمن السلطة، أثناء اعتقالها.

وأدان ناصر الدين حملة الاعتقالات والاعتداءات والتخريب التي قامت به أجهزة أمن السلطة بحق عدد من طلبة جامعة بولتيكنيك الخليل.

وأكد على ضرورة وقف ملاحقة الطلاب والطالبات والافراج عنهم، مشددا على أن الملاحقة والاعتقال لن ترهب طلابنا البواسل في الضفة.

ولفت ناصر الدين إلى أن سنوات من ملاحقة طلاب جامعة البولتيكنيك في الخليل وبراءة إحداهن ستفشل أمام ثبات طلبة الجامعة الذين هم رمز للتضحية والإقدام وهم مستقبل الشعب الفلسطينى.

بدورها؛ ثمنت عائلة الطالبة السلايمة اتصال القيادي ناصر الدين والاهتمام بقضيتهم العادلة، شاكرة القيادي على اتصاله.

ونفذت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من طلبة الجامعات بمحافظة الخليل، فيما دعت الكتلة الإسلامية إلى وقفة احتجاجية، تنديداً باختطاف السلطة عدد من طلاب جامعة بوليتكنك فلسطين وحرمانهم من الامتحانات.



واقتحمت أجهزة السلطة منزل الطالبة براءة سلايمة في مدينة الخليل، وقامت بمصادرة جهاز الهاتف الخاص بها، إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلتها.

وشنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات في صفوف طلبة بوليتكنك الخليل، ودعت الكتلة الإسلامية إلى الإضراب وتعليق الدوام مع وقفة احتجاجية اليوم، في ظل عدم وقوف الجامعة عند مسؤولياتها تجاه طلابها المعتقلين.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضاً، رفضاً للاعتداء على الطالبات من قبل الأجهزة الأمنية، داعية الطلبة إلى المشاركة في الاحتجاجات، للضغط على إدارة الجامعة للوقوف عند مسؤولياتها، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين عن رفضها واستنكارها مهزلة الاعتقال السياسي، التي تُطال أبناء الجامعة، في هذه الفترة تحديداً من الفصل مع موعد الامتحانات النهائية.