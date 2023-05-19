إصابات بإعتداءات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط بالأقصى

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، عقب اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة والمصلين في المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى.

وأفادت مصادر محلية وقوع عدد من الإصابات عقب اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

كما أصيب أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات مع المصلين على أبواب المسجد الأقصى.

وبحسب القناة 12 العبرية، أُصيب ثلاثة مستوطنين وشرطي (إسرائيلي)، ظهر اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة القديمة بالقدس ومحيط المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين قُبيل صلاة الجمعة، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وقالت مصادر في القدس، إن مستوطنين تجمعوا في طريق باب الساهرة وحطة وأدّوا رقصات استفزازية رافعين علم الاحتلال، موضحةً أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين اعتدوا عليهم بالضرب والشتم.

واقتحم المستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين.

وعصر أمس الخميس، شارك آلاف المستوطنين ووزراء في الحكومة( الإسرائيلية) بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس؛ احتفاءً باحتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967، تحت مُسمّى "توحيد القدس".

وترافق ذلك مع إجراءات (إسرائيلية) مشددة وإغلاق طرق في البلدة القديمة ومحيطها وإقامة حواجز عسكرية، واستنفار الآلاف من قوات شرطة الاحتلال وما يُعرف بحرس الحدود (المشاة والخيالة).