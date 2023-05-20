الدول السبع تدعو الصين للضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا

دعت مجموعة الدول السبع، الصين للضغط على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وسحب قواتها بشكل فوري غير مشروط.

ونشر موقع البيت الأبيض الالكتروني اليوم السبت، بيان مشترك صدر عن قادة دول مجموعة السبع.

وأوضح البيان أن الدول السبع تسعى إلى بناء علاقات قوية ومستقرة مع الصين، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون إلحاق الضرر بها.

ولفت إلى أهمية تعامل الدول السبع مع بكين، مضيفًا: "ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف الحرب، وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا".

وأعرب عن "القلق الشديد" إزاء الوضع شرقي وجنوبي بحر الصين، حيث تسعى الأخيرة إلى توسيع وجودها العسكري وتهدد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان.

وأكدت الدول السبع أنها تعارض محاولات الصين، تغيير الوضع بالقوة والإكراه شرقي وجنوبي بحر الصين، داعيةً الصين إلى حل سلمي في مضيق تايوان.

ومجموعة الدول السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.