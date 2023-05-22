وقفة في أوكلاند بنيوزلندا تضامناً مع فلسطين بذكرى النكبة

شارك عدد من الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينيّة في وقفةٍ تضامنيةٍ في مدينة أوكلاند النيوزلنديّة، إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية الخامسة والسبعين.

وعبّر المشاركون في الوقفة عن دعمهم للشعب الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة، ونددوا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، والضفة المحتلة، “والتي ترتكب دون أي رادعٍ من المجتمع الدولي”، بحسب ما أكدوا.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية والشعارات التي تدعو لرفع ملفات جرائم الاحتلال إلى المحاكم الدوليّة لوضع حدٍ لهذه الجرائم المستمرة.

وخلال الأيام الماضيّة، عمّت عدّة مدن أوروبية تظاهرات ووقفات احتجاجيّة في الذكرى الـ 75 للنكبة، حيث طالب المتظاهرون بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، حيث شملت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية دولاً عديدة كألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا والدنمارك وهولندا وإيطاليا.

ويُحيي الشعب الفلسطيني في 15 مايو/ أيّار من كل عام ذكرى النكبة التي وقعت عام 1948 على يد العصابات الصهيونية، واحتلت خلالها نحو ثلثي فلسطين، وشرّدت مليون فلسطيني، وقتلت 48 ألفاً.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام